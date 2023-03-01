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Selena Gomez, Kylie Jenner ve Kim Kardashian'ı solladı! Bu kadarına da pes

01.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’dan yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Selena Gomez, Kylie Jenner ve Kim Kardashian'a adeta fark attı. Belirli aralıklarla Instagram hesabını kapatan Gomez’in buna rağmen rakiplerine fark atması pes dedirtti.

Selena Gomez, Kylie Jenner ve Kim Kardashian'ı solladı! Bu kadarına da pes

Kilo aldığı haberleri gündemde yer alan Selena Gomez paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor. Justin Bieber ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez Instagram’da Kylie Jenner ve Kim Kardashian’ı adeta solladı.
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Başarılı isim 6 yıl aranın ardından “Instagram’ın en çok takip edilen kadını” unvanını Kylie Jenner’dan alarak ilk sıraya yerleşti.
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30 yaşındaki ABD'li yıldız Selena Gomez'in Instagram'da 390 milyon takipçisi bulunuyor.
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Dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çeken ve hayranlarından binlerce beğeni alan Kylie Jenner ise 370 milyon takipçiye sahip.
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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ise 346 milyon takipçisi bulunuyor.
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