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Selena Gomez yeni erkek arkadaşı Caleb Stevens ile görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

ABD’li pop yıldızı Selena Gomez’in yakın arkadaşının erkek kardeşi Caleb Stevens ile birlikte olduğu iddia edildi. 25 yaşındaki şarkıcı ve Stevens, New York’ta aynı mekandan çıkarken görüntülendi.

Selena Gomez yeni erkek arkadaşı Caleb Stevens ile görüntülendi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın model Hailey Baldwin ile geçen hafta nişanlanmasının ardından, gözler Bieber’ın yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selena Gomez’e döndü.

25 yaşındaki şarkıcının, sosyal medya fenomi olan yakın arkadaşı Raquelle Stevens’in erkek kardeşiyle flört ettiği öne sürüldü.

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İkili, New York’taki lüks bir kulübe evinden birlikte çıkarak aynı otomobile binmeleriyle dikkat çekti.

Liseden geçen ay mezun olan Caleb Stevens’ın 17 ya da 18 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Stevens, daha önce Instagram hesabından Gomez’in yat tatilindeki görüntülerini yayınlamış, ünlü şarkıcıyla birlikte Taylor Swift’in konserinde de görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
selena gomez Caleb Stevens

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