Selena'nın Ceren'i Zeynep Aktuğ son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Aktuğ, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duruyordu. Sosyal medyada da son döneme kadar çok aktif olmayan oyuncu, oldukça merak edildi. Yıllar sonra ortaya çıkan Zeynep Aktuğ, güzelliği ve değişimiyle adeta büyüledi.

Zeynep Aktuğ, 2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve kadrosunda Sinem Kobal, Burak Keser, Zuhal Topal, Gizem Güven ve Ümit Erdim gibi oyuncuları bulunduran Selena dizisi ile uzun süre adından söz ettirmişti.

Aktuğ dizide kısa bir süre rol almış olsa da canlandırdığı karakterle izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başardı. Ünlü oyuncu dizideki 'İngilizce öğrenip ne yapacaksınız Euro yoksa' repliğiyle oldukça konuşulmuştu.

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncunun Instagram'da yüksek takipçi kitlesine sahip.

Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede yüzlerce beğeni alıyor. Aktuğ'un paylaşımlarına takipçilerinden 'Ekranda görmeyi çok özledik', 'İzinden gidiyoruz kraliçe', 'İkon cidden' gibi yorumlarda bulunuyorlar.

AŞK-I MEMNU HİLMİ'NİN KIZI...

Zeynep Aktuğ, Türk dizi tarihinin kült yapımlarından Aşkı Memnu'da Nihat'ın babası Hilmi'nin kızı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda vefat eden ünlü oyuncu Recep Aktuğ'un kızı olan Zeynep Aktuğ, babasının ölüm haberini sevenlerini duyurmasıyla tekrar gündem olmuştu.





