MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! 'Babasıyla öğreteceğiz'

Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! 'Babasıyla öğreteceğiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 15:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci annelikle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ciğerci bu konudaki duygularını paylaştı.

Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! 'Babasıyla öğreteceğiz'

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, anne olmak için harekete geçmişti. Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz evlat sahibi olmaya hazırlanıyordu.

Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci bebek sahibi olmak için işlemlere başladıklarını daha önce duyurmuştu. Ciğerci yeni yaptığı paylaşımda ise kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Ciğerci burada duygularını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:
Capture

"Allah'ın o günleri göstersin öyle güzel büyüteceğim ki kısmetse hepiniz hanımlar hiç şaşırmadık diyeceksiniz. Aile nedir, saygı nedir, para kazanmak, pes etmemek hepsini inşallah aslanlar gibi babasıyla öğreteceğiz. Nasıl kötü kalpli insanlara karşı dik durulur nasıl ders verilir anlatacağız ona..."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip... Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip...
Ünlü isimlerle nikahtaki pozlarına beğeni yağdıÜnlü isimlerle nikahtaki pozlarına beğeni yağdı
Ayakları olay olur diye gardını aldıAyakları olay olur diye gardını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize...

Sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize...

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi

Rize'de vakalar arttı, bayram yasakları geldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ısrarı! Devreye arkadaşlarını soktu

Ünlü basketbolcu vazgeçmiyor! Şimdi de...

Songül Öden ile Arman Bıçakçı'nın nikahına bu anlar damga vurdu

Ünlü isimlerle nikahtaki pozlarına beğeni yağdı

Johnny Depp'in Amber Heard hakkındaki şoke eden mesajı! 'Onu yakmadan önce...'

Kan donduran mesaj! 'Onu yakmadan önce boğalım ve...'

Hilal Altınbilek'ten aşk iddialarına babalı yanıt

Aşk iddialarına babalı yanıt!

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Tatilde aşk pozu!

Songül Karlı'dan olay açıklama! 'Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım'

Dolandırılmıştı! Müge Anlı açıklaması olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.