Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! 'Babasıyla öğreteceğiz'

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, anne olmak için harekete geçmişti. Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz evlat sahibi olmaya hazırlanıyordu.

Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci bebek sahibi olmak için işlemlere başladıklarını daha önce duyurmuştu. Ciğerci yeni yaptığı paylaşımda ise kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Ciğerci burada duygularını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:



"Allah'ın o günleri göstersin öyle güzel büyüteceğim ki kısmetse hepiniz hanımlar hiç şaşırmadık diyeceksiniz. Aile nedir, saygı nedir, para kazanmak, pes etmemek hepsini inşallah aslanlar gibi babasıyla öğreteceğiz. Nasıl kötü kalpli insanlara karşı dik durulur nasıl ders verilir anlatacağız ona..."



