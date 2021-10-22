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Selin Ciğerci'den bomba itiraf: "Ben ölmüş çiçekleri sulamıyorum"

22.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen programı ''1 Başka Güzel'' ekranlarda moda rüzgarı estirmeye devam ediyor. 1 Başka Güzel'in yarışmacıları bu kez ''Kaybettiğine Dön de Bir Bak'' konsepti ile jüri karşısına çıktı.

Selin Ciğerci'den bomba itiraf: "Ben ölmüş çiçekleri sulamıyorum"

Programın sevilen jürisi Selin Ciğerci, yarışmacılarla özel hayatı üzerine sohbet etti, ikili ilişkiler hakkında taktik verdi.

"AŞK KADINIYIM"

Selin Ciğeri, gelen sorular üzerine ilişkilerinde nasıl biri olduğunu anlattı. "Selin Ciğerci ikili ilişkilerinde de bu kadar neşeli mi?" sorusunun üzerine hayatının her alanında aynı kişi olduğunu ve içinden geldiği gibi davrandığını belirtti. Aşka ve ilişkilere dair düşüncelerinden de bahseden Ciğerci, aşk hayatı ile ilgili sorulara hiç tereddüt etmeden yanıt verdi. Ciğerci, "Aşka kapılarımı asla kapatmam, aşk kadınıyım!" dedi. "Kendimi flörte hazır hissetmiyorum." açıklamasıyla da hayatında biri olmadığını ekledi.

Aşk hayatının yanı sıra ilişkilere dair görüşlerini de açıklayan Selin Ciğerci, aldatma konusu açılınca düşüncelerini tüm şeffaflığıyla paylaştı. Ciğerci, aldatan kişilere yönelik dikkat çeken sözler söyledi. "Eğer bir adam evliyse, bir kadın o adamla evli olduğunu bilerek birlikte oluyorsa Allah'ım inşallah o karma denilen bir şey var ya, bir de kendileri de karmaya inanırlar, inşallah o karmalarda boğulurlar." sözleriyle tepkisini ifade etti.

Kadın-erkek ilişkilerine yönelik açıklamalarda da bulunan Ciğerci, "Kadınların kalbini kazanmak çok kolay, ilgi gerekiyor. Bir adam ilgilenmediği zaman her şey bitiyor." dedi.

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Show TV Selin Ciğerci
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