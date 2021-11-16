Selin Ciğerci'den iddialı paylaşım! Havluya sarınıp...

Aşk hayatı sıklıkla gündeme gelen Selin Ciğerci son olarak ev kirasıyla olay olmuştu. Daha sosyal bir hayat için Zorlu'ya taşınan ve aylık 80 bin TL kira ödeyen Ciğerci'nin bir mankenle birlikte olduğu iddiası vardı.

Bu iddialara dair açıklama yapmayan Ciğerci sosyal medyada pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak imajını yenileyen Ciğerci sınırları zorladı.

Masaja giden Selin Ciğerci havluya sarılı haldeki pozunu paylaşınca olay oldu.

Ciğerci geçtiğimiz günlerde göğüslerine silikon yaptırdığını itiraf etmişti.

