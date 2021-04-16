Selin Ciğerci evlat edinmek için başvuruda bulundu

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, "Çocuk sabihi olacak mısınız" sorusuna, ‘’Çocuklarım olursa hayatım tamamlanır gibi hissediyorum. Artık evladım olsun istiyorum. Şimdi çocuk evlat edinmek istiyorum.

"BAŞVURULARI YAPTIK"

Eşim ile birlikte başvurularımız yaptık. Önceliğimiz iki çocuk. İkiz olabilir. Yurt dışında başvuru yaptık. Onları eğitmek istiyorum, okullara göndermek istiyorum. Hayatım onlar olsun istiyorum.’’ yanıtını verdi.

"ASLA KÜS UYUMUYORUZ"

Gökhan Çıra ile mutlu bir evliliği olduğundan bahseden Ciğerci, "Eşim ile çok mutluyum. Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Ben ruhumu bedenime uydurduğum günden beridir çok mutluyum ve hayatımın en güzel dönemindeyim. Eşime çok aşığım.

Aramızda sevgi, saygı, aşk ve koruma içgüdüsü var. Birbirimizin her şeyiyiz. Asla küs uyumuyoruz. Onu çok seviyorum. Dünya bir yana kocam bir yana. O benim hem babam hem eşim hem de dostum. Onu öperek uyandırmak ve onunla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. İyi ki hayatımda var" dedi.

"RUHUMUN ÜSTÜNDE BANA AİT OLMAYAN BİR BEDEN TAŞIYORDUM"

Selin Ciğerci, İstanbul'un Zeytinburnu semtinde bir gecekonduda büyüdüğü yılları ise şu şekilde anlattı: