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Selin Ciğerci gözlerini çektirdi! Son halini paylaştı

26.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile yeniden evlenen Selin Ciğerci hem verdiği kilolarla hem de estetikleriyle dikkat çekiyor. Ciğerci son olarak göz çektirme operasyonu yaptırdı ve o halini de hemen paylaştı. Selin Ciğerci bir süre önce 15 kilo vermiş ve bu hallerini paylaşarak dikkat çekmişti.

Selin Ciğerci gözlerini çektirdi! Son halini paylaştı

Hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci değişimiyle dikkat çekiyor. Gökhan Çıra ile boşandığı dönem kendini spora veren ve bir hayli zayıflayıp üstüne de imaj değiştiren ünlü fenomen son haliyle gündem oldu.

Gökhan Çıra ile geçtiğimiz hafta yeniden evlenen Selin Ciğerci daha önce çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirmişti. Selin Ciğerci'ye bu estetik yeterli gelmemiş olacak ki Ciğerci hem botoks yaptırdı hem de yeniden göz çektirme operasyonu yaptırdı.

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Operasyon sonrası pozlarını paylaşan ve doktoruna teşekkür eden Selin Ciğerci'nin son haline görenler "Efsane olmuş" yorumları yaptı.

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Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü isim 15 kilo vererek fit halini paylaşınca beğeni toplamıştı.

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Selin Ciğerci
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