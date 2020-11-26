Selin Ciğerci gündemden düşmüyor! Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldatmıştı. Seren Serengil'in iddiaları sonrası Selin Ciğerci açıklama yapmıştı.

Olayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekmişti. Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söylemişti.

Bu iddialar gündemde yer alırken Seren Serengil hakkında aldırılan koruma kararına rağmen yayında bu konuyu işledi.

Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı aldattığını iddia edilen Tolga Polat, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını da canlı yayında gösterdi.



Tolga Polat; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş; geldi mekan bastı, tehdit etti" dedi. Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Birkaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuştu.



