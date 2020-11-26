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Selin Ciğerci gündemden düşmüyor! Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı

26.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci gündemden düşmüyor! Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı

Selin Ciğerci- Gökhan Çıra ilişkisinden peş peşe aldatma iddiaları gelmeye başladı. Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattığı iddiası hala gündemdeki yerini korurken bir başka iddia ortaya atıldı. Beyaz TV'de Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığını iddia etti ve öpüşürken olan fotoğraflar canlı yayında paylaşıldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Söylentilere göre; Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldatmıştı. Seren Serengil'in iddiaları sonrası Selin Ciğerci açıklama yapmıştı.

Olayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekmişti. Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söylemişti.

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Bu iddialar gündemde yer alırken Seren Serengil hakkında aldırılan koruma kararına rağmen yayında bu konuyu işledi.

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Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı aldattığını iddia edilen Tolga Polat, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile olan ilişkisini ve yaşadığı süreci anlatan Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını da canlı yayında gösterdi.

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Tolga Polat; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş; geldi mekan bastı, tehdit etti" dedi. Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Birkaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
su fotoya baktikca midem kaldirmiyor artik erkekden donme kadin,boylelerini nasil koynuna alip yatabiliyorlarki,iste sirf sohret para magazin olsun diye boyle bir ise girisiyorlar Allah boylesi insanlari islah eylesin

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