Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasındaki dava sonuçlandı! Hapis şoku

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde açıklamalar yaptığı gerekçesiyle manken Deniz Akkaya’ya dava açmıştı. Snob Magazin’in haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım şu iddialarda bulunmuştu: “Selin Ciğerci, maalesef korkunç bir saldırıya maruz kalmıştır.

SELİN CİĞERCİ KORUNMA TALEP ETMİŞTİ

Daha önce de gerek Gökhan Çıra ile olan evliliğiyle, gerekse cinsiyet değiştirme ve anne olamaması ile ilgili Deniz Akkaya tarafından basın yoluyla saldırıya maruz kalan Selin Ciğerci, 3 ay korunma talep etmişti.

Ancak Deniz Akkaya, bu programdaki konuşmalarıyla tedbir kararını ihlal etmiş ve kendisi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunulmuştur.

Davalıların Selin Ciğerci’yi hedef alan, haksız ve hukuka aykırı sarf ettiği küçültücü, incitici, aşağılayıcı açıklamaları nedeniyle 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”

FUHUŞ GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Mahkemenin verdiği tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye, "Senin çocuğun olamaz" deyip sosyal medya üzerinden fuhuş göndermesi yapmıştı.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS ŞOKU!

Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla 6284 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla Deniz Akkaya'ya dava açmıştı. O dava sonuçlandı. Tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

