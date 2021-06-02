MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasındaki dava sonuçlandı! Hapis şoku

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasındaki dava sonuçlandı! Hapis şoku

02.06.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya’nın bir magazin programında hakkında fuhuş göndermesi yapması sonucu Selin Cİğerci, Akkaya’yı mahkemeye vermişti. Dava sonucu tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya 3 gün zorlama hapsi verildi.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasındaki dava sonuçlandı! Hapis şoku

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, “Söylemezsem Olmaz” adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan iftira niteliğinde açıklamalar yaptığı gerekçesiyle manken Deniz Akkaya’ya dava açmıştı. Snob Magazin’in haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, Ciğerci’nin avukatı Şeyda Yıldırım şu iddialarda bulunmuştu: “Selin Ciğerci, maalesef korkunç bir saldırıya maruz kalmıştır.

SELİN CİĞERCİ KORUNMA TALEP ETMİŞTİ

Daha önce de gerek Gökhan Çıra ile olan evliliğiyle, gerekse cinsiyet değiştirme ve anne olamaması ile ilgili Deniz Akkaya tarafından basın yoluyla saldırıya maruz kalan Selin Ciğerci, 3 ay korunma talep etmişti.

Ancak Deniz Akkaya, bu programdaki konuşmalarıyla tedbir kararını ihlal etmiş ve kendisi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunulmuştur.

Davalıların Selin Ciğerci’yi hedef alan, haksız ve hukuka aykırı sarf ettiği küçültücü, incitici, aşağılayıcı açıklamaları nedeniyle 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”

FUHUŞ GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Mahkemenin verdiği tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye, "Senin çocuğun olamaz" deyip sosyal medya üzerinden fuhuş göndermesi yapmıştı.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS ŞOKU!

Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla 6284 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla Deniz Akkaya'ya dava açmıştı. O dava sonuçlandı. Tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası
Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptıSeren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.