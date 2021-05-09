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Selin Ciğerci Kadir Gecesi paylaşımıyla gündem oldu! 'Evlat hasreti çeken..."

09.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Kadir Gecesi'nde yaptığı hareketle "Helal olsun" dedirtti.

Selin Ciğerci Kadir Gecesi paylaşımıyla gündem oldu! 'Evlat hasreti çeken..."

Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci kendi gibi anne olmak isteyen insanlara da yardım ediyor.

Ciğerci Kadir Gecesi'nde yaptığı hareketle herkesin alkışını aldı. Ciğerci paylaşımında "Bugün dualarınızda evlat hasreti çeken tedavi olan anne adaylarına yer vermeyi unutmayalım sizleri seviyorum bugün ben çok mutluyum sizinle paylaşmak istedim..." dedi.

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"Sen teyze oluyorum" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci yaptığı yardımı şöyle duyurdu: "Bu ge ce Kadir Gecesi yarın Anneler Günü. 38 tane tüp bebek tedavisi gören ihtiyaç sahibi anne adayına nefes olmak beni çok mutlu etti."

Selin Ciğerci'nin bu hareketine mesaj ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Selin Ciğerci
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