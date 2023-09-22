Selin Ciğerci kızı için Miami'de ev aldı! Lük villa ağızları açık bıraktı! Dadıya verdiği parayı da açıkladı

Cinsiyet değişimiyle tanınan ve iş hayatına atılarak kazancını artıran Selin Ciğerci eski eşiyle birlikte taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinmişti. Küçük kızını ilk kez paylaşan fenomen Miami'de ev aldı.

Geçtiğimiz günlerde önce Miami'de aldığı yeni evini, sonra da Nişantaşı'nda aldığı evi paylaşan Selin Ciğerci kızı için ülkeyi terk ediyor. Selin Ciğerci Miami'de malikaneyi andıran kocaman bahçeli evinin detaylarını paylaşınca gündem oldu.

DADININ FİYATINI AÇIKLADI

Evin içinde değişiklikler yapacağını söyleyen Selin Ciğerci 3 otoparkı olduğunu söyleyerek evinin gezdirdi. Ciğerci "Anne olmak bambaşka bir şey onun eğitimi için uğraşıyorum yoksa ben buraya en fazla alışveriş için gelirim" dedi.

"Ülkemi çok seviyorum, Nişantaşı'ndan kazandığımı duysanız gülersiniz bana kızımın dadısının masrafını bile karşılamaz, 1500 dolar veriyorum dadıya. Ama bütün gün oradayım çünkü seviyorum" dedi.





