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Selin Ciğerci Marmaris'e gitmek için 27 bin TL'ye helikopter kiraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilimle geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen ve bu konuda konuşmamaya kararlı olan Selin Ciğerci kozmetik firmasının işleriyle çok yoğun. Ünlü isim son olarak bir helikopter kiraladı ve pozlarıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci Marmaris'e gitmek için 27 bin TL'ye helikopter kiraladı

Selin Ciğerci, bir süre önce Bodrum’daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia eden Deniz Akkaya ile tartışma yaşamıştı. Ciğerci bu iddiayı redederken bu konuda kendisine yapılan çirkin yorumları ve fuhuş göndermelerini de yok saymış ve mahkemeye koşmuştu.

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Yoğun iş temposu olan Ciğerci bu konuda hakkında konuşmamaya kararlıyken yeni bir olayla gündem oldu. Lüks arabalarıyla dikkat çeken ünlü isim şimdi de helikopter kiralamasıyla gündeme geldi.

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Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.
Helikopter kiralayarak Marmaris’e giden Selin Ciğerci helikopteri 27 bin TL'ye kiraladı.

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ayak bileklerine bak benim baldirimla neredeyse ayni
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