Selin Ciğerci mutluluğunu paylaştı! 'İkiz bebeklerim olacak'

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için harekete geçti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi takipçilerine duyuran Ciğerci, "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı” dedi.

Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın, seneye evladımızı kucağımıza alalım" diye konuştu.

Ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı, doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci. Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak.

Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.