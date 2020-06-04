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Selin Ciğerci mutluluğunu paylaştı! 'İkiz bebeklerim olacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, anne olmak için harekete geçti. Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz evlat sahibi olmaya hazırlanıyor. Ciğerci duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için harekete geçti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi takipçilerine duyuran Ciğerci, "2021 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uykusuz geceler heyecanı başladı” dedi.

Selin Ciğerci daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da, "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın, seneye evladımızı kucağımıza alalım" diye konuştu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin bebek heyecanı: Taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağızSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin bebek heyecanı: Taşıyıcı anne yöntemiyle evladımızı kucağımıza alacağız

Ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı, doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci. Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak.

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Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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