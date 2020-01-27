Selin Ciğerci'nin deprem yardımı çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz çıkarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yardım ve dayanışma çağrılarıyla dikkat çekiyor.

Pek çok ünlü isim Elazığ için bağış yaparken sosyal medyada bu felaket olmamış gibi paylaşım yapan ünlü isimlere de eleştiri yağıyor. Bu tepkilerden dolayı Selin Ciğerci yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Selin Ciğerci yaptığı açıklamada "İnsanları depremle alakalı paylaşımlarına göre ne kadar duyarlı ne kadar duyarsız diye şu sosyal medya denen yerde yargılamayın lütfen" dedi. Ciğerci açıklamasına şöyle devam etti:

"1 stori paylaştı en az duyarlı 4 stori paylaştı çok duyarlı... Vatandaşına kötü gününde yardım ediyorsan illa 7 mahallenin bilmesi gerekmiyor. Tekrardan geçmiş olsun."

Ciğerci'nin bu sözlerinin şu an küs olduğu Demet Akalın'a bir gönderme olabileceği iddia edildi. Akalın geçtiğimiz gün yardım kamyonu hazırlatmış ve "Uyuyan dostların canı sağ olsun" yorumunda bulunmuştu.