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Selin Ciğerci'nin deprem yardımı çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ünlü isimler bağış kampanyaları yaparken; Elazığ ve Malatya için yapılan bağışlarla ilgili Selin Ciğerci'nin çıkışı ise dikkat çekti.

Selin Ciğerci'nin deprem yardımı çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz çıkarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yardım ve dayanışma çağrılarıyla dikkat çekiyor.

Pek çok ünlü isim Elazığ için bağış yaparken sosyal medyada bu felaket olmamış gibi paylaşım yapan ünlü isimlere de eleştiri yağıyor. Bu tepkilerden dolayı Selin Ciğerci yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Selin Ciğerci yaptığı açıklamada "İnsanları depremle alakalı paylaşımlarına göre ne kadar duyarlı ne kadar duyarsız diye şu sosyal medya denen yerde yargılamayın lütfen" dedi. Ciğerci açıklamasına şöyle devam etti:

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"1 stori paylaştı en az duyarlı 4 stori paylaştı çok duyarlı... Vatandaşına kötü gününde yardım ediyorsan illa 7 mahallenin bilmesi gerekmiyor. Tekrardan geçmiş olsun."

Demet Akalın Elazığ depremi için harekete geçti! 'Ben kamyonetimi tuttum'Demet Akalın Elazığ depremi için harekete geçti! 'Ben kamyonetimi tuttum'

Ciğerci'nin bu sözlerinin şu an küs olduğu Demet Akalın'a bir gönderme olabileceği iddia edildi. Akalın geçtiğimiz gün yardım kamyonu hazırlatmış ve "Uyuyan dostların canı sağ olsun" yorumunda bulunmuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tam tersine böyle afetlerde yardımlar duyurulması gerekli teşvik edilmesi lazim . yoksa bunin bb kremi ve rujlarinin reklamini yapmıyorlar .
İnsanlar ölüyor sen hala millete laf sokma peşindesin!
sen yardım yapma! sen haram statüsündesin! erkeğe haramsın! doğal olarak aile yapısınada haramsın! orda tüm vatan, millet, halk bir arada, can çekişiyor, birlik oluyor, yardımlaşıyoruz, kuş kadar beynin, han kapısı kadar genişliğinle zeka oyunları yapıp, krizi fırsata çeviriyorsun! biz bize yeteriz, sana ihtiyacımız yok, , aşırı dinci veya yobaz değilim, prim yapmanı, herşeyi sponsorluğa bağlamanı, incir çekirdeği kadar zekanı kaldıramayan milyonlarca insandan biriyim! mümkünse yok ol!
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