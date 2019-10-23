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Selin Ciğerci'nin kına gecesi! Kına elbisesi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

28 Ekim'de Gökhan Çıra ile evlenecek olan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün kına gecesi yaptı. Ciğerci kınasında giydiği kıyafetlerle sosyal medyanın gündemindeydi...

Selin Ciğerci'nin kına gecesi! Kına elbisesi olay oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yaklaşık 2 yıldır futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. 28 Ekim'de dünyaevine girmeye hazırlanan çift, geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, dün ise kına gecesi yaptı.

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Bir otelde düzenlenen geceye Demet Akalın, Buse Varol, Işın Karaca, Aslı Hünel, Esra Balamir, Çağla ve birçok ünlü isim katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKTI

Gecede Demet Akalın, Işın Karaca ve Aslı Hünel sahneye çıkarak şarkı söyledi. Kına gecesinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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Gökhan Çıra, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından, şu not ile yayınladı:

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"SELİN ÇIRA' OLMANA 6 GÜN KALDI"

Benim dünyalar güzelim bugün o kadar güzeldin, melekler kadar temiz, beyazdın... İyi ki o gün karşıma çıktın ve devamında benim oldun. Allah'ıma hep şükrettim seni benden almasın diye. Ben seninle evleneceğimi sana ilk gün dedim, 'Sen benim alın yazımsın' dedim. Bak dediğim oldu şimdi. Hoş geldin hayatıma sultanım ve sadece 6 gün kaldı o büyük güne, 'Ölene kadar evet!' diye bağırmaya ve en önemlisi Selin Çıra olmana...

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"ERKEK TARAFI OLARAK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Seni çok seviyorum canım eşim ve unutmayın siz bizi kötüledikçe biz daha güçlü oluyoruz, daha çok sarılıyoruz. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Bu arada bugün buraya gelen, gelemeyen kalbi bizimle olan herkese çok teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık.

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İnşallah düğünde görüşmek üzere. Biz erkek tarafı olarak görevimizi yaptık. Geldik, kınayı bastık. Ayaklarınıza sağlık yanımda olduğunuz için adamlar...

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