Selin Ciğerci'nin kına gecesi! Kına elbisesi olay oldu

Benim dünyalar güzelim bugün o kadar güzeldin, melekler kadar temiz, beyazdın... İyi ki o gün karşıma çıktın ve devamında benim oldun. Allah'ıma hep şükrettim seni benden almasın diye. Ben seninle evleneceğimi sana ilk gün dedim, 'Sen benim alın yazımsın' dedim. Bak dediğim oldu şimdi. Hoş geldin hayatıma sultanım ve sadece 6 gün kaldı o büyük güne, 'Ölene kadar evet!' diye bağırmaya ve en önemlisi Selin Çıra olmana...

Bir otelde düzenlenen geceye Demet Akalın, Buse Varol, Işın Karaca, Aslı Hünel, Esra Balamir, Çağla ve birçok ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz günlerde düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, dün ise kına gecesi yaptı.

"ERKEK TARAFI OLARAK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Seni çok seviyorum canım eşim ve unutmayın siz bizi kötüledikçe biz daha güçlü oluyoruz, daha çok sarılıyoruz. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Bu arada bugün buraya gelen, gelemeyen kalbi bizimle olan herkese çok teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık.

İnşallah düğünde görüşmek üzere. Biz erkek tarafı olarak görevimizi yaptık. Geldik, kınayı bastık. Ayaklarınıza sağlık yanımda olduğunuz için adamlar...



