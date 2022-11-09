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Selin Ciğerci'nin paylaşımına eski eşi Gökhan Çıra'dan olay gönderme! "Şu an köprüden atlıyorum..."

09.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı ancak magazin gündeminde isimleri hala konuşuluyor. Son olarak Selin Ciğerci, Instagram paylaşımıyla Gökhan Çıra'yı ima ederek bir paylaşımda bulundu. Çıra, Ciğerci'nin bu paylaşımına sessiz kalmayarak olay bir göndermede bulundu.

Selin Ciğerci'nin paylaşımına eski eşi Gökhan Çıra'dan olay gönderme! "Şu an köprüden atlıyorum..."

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra arasında sular durulmuyor. Boşandıktan sonra Merve Boluğur'un düğününe yeni sevgilisiyle gelen Selin Ciğerci'nin ardından Gökhan Çıra da yeni sevgilisiyle gündeme gelmiş, boşanma haberleri daha tazeliğini korurken ikili, yeni sevgilileriyle olay yaratmıştı.

Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra'dan yepyeni bir hamle geldi. İkili, Instagram hesaplarıyla birbirlerine göndermede bulundu. Hayranları, ikili arasındaki köprü üzerinden birbirlerine yaptıkları göndermelere şaştı kaldı.

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"ŞU AN KÖPRÜDEN ATLIYORUM DESE..."

Selin Ciğerci, iş yemeğine gittiği sırada köprü üzerinde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Ciğerci, "Şu an köprüden atlıyorum Selin benle barış dese! yine BARIŞMAM. Hayal kurmayın sadece iş yemeği work work" ifadelerini kullanarak Çıra'yı ima etti.

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"ÇOK UZAK! O YÜZDEN BOŞVER"

Ciğerci'nin bu paylaşımının ardından Gökhan Çıra, evinden köprünün bir fotoğrafını paylaşarak, "Çok uzak şimdi oraya gidemem o yüzden boşver" diyerek, Ciğerci'ye yanıt verdi.

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