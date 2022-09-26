MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci önce paylaştı sonra sildi! Gökhan Çıra'ya nispet mi?

Selin Ciğerci önce paylaştı sonra sildi! Gökhan Çıra'ya nispet mi?

26.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan bir yakışıklı ile flört ettiği konuşulan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Ciğerci paylaşımı daha sonra sildi. Tam da boşandığı Gökhan Çıra'nın sevgilisiyle pozlarını yayınladığı gün böyle bir paylaşımın gelmesi "Kıskandırmak için mi yapıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Selin Ciğerci önce paylaştı sonra sildi! Gökhan Çıra'ya nispet mi?

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. İkinci kez boşanan ve artık ilişkisini sosyal medyada paylaşmayacağını söyleyen Ciğerci'nin İtalyan bir yakışıklı ile mesajlaştığı ve flört ettiği konuşuluyordu.

Selin Ciğerci geçtiğimiz gün soru-cevap yaptı.

Ekran Alıntısı

"Hayatında biri var mı?" sorusuna fotoğraflı yanıt veren Ciğerci "Yok aşkım ama biri ile yemekte orada burada foto görürseniz bilin ki arkadaşım ya da tanımaya çalışıyorum" dedi.

Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra'dan şaşırtan kararSelin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra'dan şaşırtan karar

Ciğerci'nin tam da boşandığı Gökhan Çıra'nın sevgilisiyle pozlarını yayınladığı gün böyle bir paylaşımın gelmesi "Kıskandırmak için mi yapıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amut pozu olay oldu! "Yaşına rağmen..."Amut pozu olay oldu! "Yaşına rağmen..."
Yeni aşkıyla öpüşürken yakalandıYeni aşkıyla öpüşürken yakalandı
Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözlerCinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci sosyal medya emtia fiyatları sevgilisi dünyada emtia fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Antalya'daki drift festivalindeki dans görüntüleri sonrası ilk açıklama geldi! Skandal video için 'Tezgah' dediler

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Kahreden olay! Biri çıkmayınca diğerleri de içeri girdi, hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! Biri çıkmayınca diğerleri de içeri girdi, hayatlarını kaybettiler

İlginizi Çekebilir

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.