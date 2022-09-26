Selin Ciğerci önce paylaştı sonra sildi! Gökhan Çıra'ya nispet mi?

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. İkinci kez boşanan ve artık ilişkisini sosyal medyada paylaşmayacağını söyleyen Ciğerci'nin İtalyan bir yakışıklı ile mesajlaştığı ve flört ettiği konuşuluyordu.

Selin Ciğerci geçtiğimiz gün soru-cevap yaptı.

"Hayatında biri var mı?" sorusuna fotoğraflı yanıt veren Ciğerci "Yok aşkım ama biri ile yemekte orada burada foto görürseniz bilin ki arkadaşım ya da tanımaya çalışıyorum" dedi.

Ciğerci'nin tam da boşandığı Gökhan Çıra'nın sevgilisiyle pozlarını yayınladığı gün böyle bir paylaşımın gelmesi "Kıskandırmak için mi yapıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

