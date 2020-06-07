Selin Ciğerci: Onlar nefret ettikçe kıskandıkça...

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "taşıyıcı anne" yoluyla evlat sahibi olacağını açıklamıştı. Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" demişti.

Ciğerci son dönemlerde kendi markasıyla ilgileniyor ve yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Kendisine gelen kötü eleştiri ve yorumlarla ilgili paylaşım yapan Ciğerci'ye beğeni yağdı. Ciğerci yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Sizden nefret edenlerin, bir bardak suya muhtaç olmanızı isteyenlerin, o kötü enerjilerini, nefret duygularını pozitif bir hale getirebiliyorsanız onlar nefret ettikçe kıskandıkça daha güçlü olabiliyorsanız ne mutlu size... Kazandıklarınız mal mülk onları rahatsız edecek size mutluluk verecektir"

