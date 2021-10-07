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Selin Ciğerci, sarı saçlarına veda etti! Siyah saçlı hali olay oldu

07.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Deniz Akkaya ile girdiği polemikler ve futbolcu Gökhan Çıra ile boşanmasıyla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Sarı saçlarına veda eden Selin Ciğerci’nin siyah uzun saçlı hali kısa süre içinde on binlerce beğeni topladı.

Selin Ciğerci, sarı saçlarına veda etti! Siyah saçlı hali olay oldu

Selin Ciğerci, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel programında jüri olarak yer alan Selin Ciğerci, önceki gün eski eşi futbolcu Gökhan Çıra hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ciğerci, "İnsanlar 'reklam' dediler. Reklam için yapacağım en son şey evliliğimi bitirmek. Benimki aşk evliliğiydi" dedi.

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SELİN CİĞERCİ SİYAH SAÇLI OLDU

Televizyonda program yapmaya başladığı için Deniz Akkaya’nın hedefinde olan Selin Ciğerci, son paylaşımında siyah saçlı haliyle gündem oldu.

selinci

Selin Ciğerci paylaşımını, “Ama şimdi ne yazıyımki yaaa ben size bıraktım hanımlar dökün içinizi arada açın izleyin başladı program öptüm” notuyla yaptı.

Selin Ciğerci’nin saçlarının peruk olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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Selin Ciğerci
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