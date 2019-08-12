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Selin Ciğerci taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası mutluluğu Gökhan Çıra bulan Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için taşıyıcı anne ile görüşmeye Kıbrıs'a gidiyor.

Selin Ciğerci taşıyıcı anneden bebek sahibi olacak

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan sosyal medya fenomenive şarkıcı Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirdikten sonra futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık 2 yıldır ilişki sürdüren çift, şimdilerde bebek istiyor.

Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için harekete geçti. 2. Sayfa'nın haberine göre; Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile taşıyıcı annelik için Kıbrıs’a gitmeye karar verdi.

Ciğerci, taşıyıcı anneyi seçmek için şimdilerde Kıbrıs yolcusu. Öte yandan taşıyıcı anne olmanın fiyatı 150 bin Tl’den başlıyor.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ekim ayında evlenecekleri konuşuluyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dünyanın çivisi çıkmış
dünyanın sonu
Lut kavmi is loading... yazık cidden.
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