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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında çarpıcı iddia! Milyonluk araba kimde kalacak?

09.09.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görkemli bir düğünle evlenerek dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde boşanmaya karar verdi. Boşanma kararı sonrası Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'ye aldığı 4 milyon TL değerindeki lüks aracın akıbeti belli oldu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında çarpıcı iddia! Milyonluk araba kimde kalacak?

2 sene önce hayatlarını birleştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, boşanma kararı aldı. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, 10 Eylül 2021'de Beykoz Adliyesi'nde görülecek dava sonrası boşanacak.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

MİLYONLUK ARABA KİMDE KALACAK?

Snob Magazin'in haberine göre; 2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine geçtiğimiz nisan ayında doğum günü hediyesi olarak 4 milyon TL değerinde Mercedes marka araba satın almıştı.

Boşanma sonrası 4 milyon TL değerindeki aracın Selin Ciğerci'de kalacağı ve tarafların birbirinden maddi olarak herhangi bir talepte bulunmayacağı öne sürüldü.

mercedes

Çiftin çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edildi.

İHANET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.


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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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