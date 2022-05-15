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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor! Sessiz sedasız nikah kararı

15.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden barışmış ve evlenmeye karar vermişti. Selin Ciğerci yarın Gökhan Çıra ile sessiz sedasız bir nikah kıyıyor. Ciğerci'nin ilk düğünü oldukça şaşalı olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor! Sessiz sedasız nikah kararı

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi’nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. Ayrılığa dayanamayan çift bir süre sonra barıştı.

Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci sessiz sedasız yeniden evlenmeye karar verdi. Daha önce konuya dair açıklama yapan Ciğerci "Tekrardan gelinlik giymeyi düşünmüyorum, beyaz bir elbise giyerim" demişti. Ciğerci Gökhan Çıra ile aile arasında bir nikah yapacak.

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Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci 16 Nisan günü avukatlarının ofisinde ikinci kez 'Evet' diyecek.


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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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