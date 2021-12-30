Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

Evlendirme programı olan Kısmetse Olur, bir zamanlara damga vurmuştu. Kısmetse Olur'un en çok öne çıkan yarışmacılarından biri de Melis Buse Betkayan'dı. Zamanla imajını büyük ölçüde değiştiren Betkayan'ın yeni hali ile Selin Ciğerci arasındaki benzerliği görenler şaştı kaldı.

SELİN CİĞERCİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Kısmetse Olur evinde hem yaşadığı aşk hem de arkadaş ilişkileri ile çok konuşulan isimlerden biri olan Melis Buse Betkayan'ın yeni hali görenleri şaşırttı. Betkayan'ın yeni hali ile Selin Ciğerci'nin sarışın hali arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı.

"HER ŞEY KURGUYDU"

Hem program esnasında hem de programdan sonra, Kısmetse Olur izleyicilerin en çok merak ettiği konu, programda yaşananların gerçek olup olmadığı konusuydu. Programdan sonra çeşitli programlara katılan eski gelin adayı Melis Buse Betkayan, "Her şey kurguydu" demişti.

Geçirdiği değişimle sık sık gündeme gelen Betkayan, annesine düşkünlüğü ile biliniyor. Betkayan sosyal medya hesabından annesi ile sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte Melis Buse Betkayan'ın annesi:





