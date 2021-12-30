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Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

30.12.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Buse Betkayan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışma programı ile adından sık sık söz ettirdi. Yarışmanın sonrasında da sık sık konuşulan Melis Buse Betkayan, bu sefer imaj değişikliği ile gündeme geldi. Betkayan'ın Instagram fenomeni Selin Ciğerci ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

Evlendirme programı olan Kısmetse Olur, bir zamanlara damga vurmuştu. Kısmetse Olur'un en çok öne çıkan yarışmacılarından biri de Melis Buse Betkayan'dı. Zamanla imajını büyük ölçüde değiştiren Betkayan'ın yeni hali ile Selin Ciğerci arasındaki benzerliği görenler şaştı kaldı.

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

SELİN CİĞERCİ'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Kısmetse Olur evinde hem yaşadığı aşk hem de arkadaş ilişkileri ile çok konuşulan isimlerden biri olan Melis Buse Betkayan'ın yeni hali görenleri şaşırttı. Betkayan'ın yeni hali ile Selin Ciğerci'nin sarışın hali arasındaki benzerlik gözlerden kaçmadı.

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

"HER ŞEY KURGUYDU"

Hem program esnasında hem de programdan sonra, Kısmetse Olur izleyicilerin en çok merak ettiği konu, programda yaşananların gerçek olup olmadığı konusuydu. Programdan sonra çeşitli programlara katılan eski gelin adayı Melis Buse Betkayan, "Her şey kurguydu" demişti.

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

Geçirdiği değişimle sık sık gündeme gelen Betkayan, annesine düşkünlüğü ile biliniyor. Betkayan sosyal medya hesabından annesi ile sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte Melis Buse Betkayan'ın annesi:

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

Selin Ciğerci'ye benzerliğiyle dikkat çekti! İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın son hali

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
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