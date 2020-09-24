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Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra’dan beklenmedik hediye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve kozmetik markası sahibi Selin Ciğerci, 6 yıllık beraberliğinin sonunda Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökhan Çıra ile dünya evine girdi. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift yeni bir romantizme imza attı. Deniz Akkaya ile yaşadığı polemikten sonra zor günler yaşayan Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra’dan moral hediyesi geldi.

Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra’dan beklenmedik hediye!

28 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci anne olmak istediğini sık sık dile getiriyordu. Çocuk sahibi olmak için taşıyıcı annelik araştırmalarına başlayan Selin Ciğerci’nin isteğine geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya’dan tepki gelmişti. Uçankuş TV’nin Canlı Masa programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya Selin Ciğerci’nin ‘taşıyıcı annelik’ isteğine "Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor" diyerek tepki göstermişti. Deniz Akkaya yayından sonra da paylaşımlarını sürdürerek Selin Ciğerci için fuhuş göndermesi yapmıştı.

Ünlü modelin paylaşımı Selin Ciğerci’yi kızdırdı ve ünlü isim avukatıyla buluşarak mahkeme kararı için adım attı. Polemik yaşamak istemediğini belirten Ciğerci, Akkaya hakkında 3 ay konuşmama karaı aldığını söyledi. Sosyal medya fenomenin zor günlerinde ise en büyük destekçisi eşi Gökhan Çıra oldu.

‘AFERİN KOCİŞİM’

selin ciğerci

Sevgisini göstererek eşine destek olmayı seçen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci’ye kırmızı gül göndererek jest yaptı. Eşi Gökhan Çıra’nın yolladığı kırmızı güllerle poz veren Ciğerci, “Durduk yere göndermiş. Aferin kocişim” notunu düştü.

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