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Selin İmer'den Mustafa Ceceli'ye aşk dolu mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Selin İmer, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Selin İmer'den Mustafa Ceceli'ye aşk dolu mesaj

Şarkıcı Mustafa Ceceli 38 yaşına bastı.

Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, Beverly Hills'te tatile çıktılar. Şehirde bir restoranda yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli’nin doğum gününü bir şiirle kutladı.

Selin İmer, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

"Aşk birliktir...
Aşk hiçliktir...
Aşka düşen âşık bir hiçliğe erer ki,
o hiçlik;
hepliğin ta kendisidir!
Doğum günün kutlu olsun..."

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İmer'in bu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.


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