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Selin Karacehennem 'bakirelik' yorumuyla tepki çekti! 'Bu sahtekarlık'

18.11.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon programlarında yer alarak ünlenen evlilik ve ilişki terapisti olan Selin Karacehennem kendisine gelen bekaret sorusuna verdiği yanıtlarla zaman zaman gündeme geliyor. Selin Karacehennem sosyal medya hesabından bakirelik sorusuyla ilgili yazdığı yorumla dikkat çekti. Ünlü isme takipçilerinin bir kısmı ise tepki gösterdi.

Selin Karacehennem 'bakirelik' yorumuyla tepki çekti! 'Bu sahtekarlık'

Selin Karacehennem, Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" isimli programdan tanınıyor. Canlı yayınlarda izleyicilerden gelen sorulara verdiği yanıtlarla ve yorumlarıyla da gündem gelen isim sosyal medyada da oldukça aktif.

Sık sık takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren ilişki terapisti bekaret konusunda bir yorumda bulundu.

YORUMU TARTIŞMA YARATTI

Selin Karacehennem daha önce de aynı yorumda bulunduğu konuya dair "Yıllardır gelir 'bakirelik' sorusu… Peki neden 'söylemeyin' diyorum? Bunu mutluluğunuzu sağlamak için beyaz yalan olarak görmeli misiniz?" notunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim daha önce ilişkiye girildiyse bunu gizlemenin mutluluk açısında gerekli olduğunu savunurken bazı takipçileri bu fikirde değildi.

"Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi "Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Selin Karacehennem'in takipçileri ikiye bölündü. Kimisi "Bir ilişkiye sahtekarlıkla başlamak da aldatmanın bir çeşididir" dedi kimisi de "Erkekler bakireliğin önemli bir durum olmadığını öğrenmeli" yorumunda bulundu.

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Selin Karacehennem

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