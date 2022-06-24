Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Selin Şekerci tatil molasından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bikinili poz veren oyuncu, düzgün fiziğiyle kendisine hayran bıraktı.

SELİN ŞEKERCİ'DEN BİKİNİLİ POZ

Oyunculuğa tiyatro ile adım atan 33 yaşındaki Selin Şekerci yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı.

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Şekerci'nin her pozuna binlerce beğeni geliyor.

Tatil molasından poz veren Şekerci, bikinili pozuyla yaklaşık 62 bin beğeni aldı.

Şekerci'ye, "Bu ne seksilik?", "Ateş ediyorsun" gibi yorumlar geldi.

Selin Şekerci Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Leyla ile Mecnun, Kaçak Gelinler, Siyah Beyaz Aşk, Çatı Katı Aşk gibi birçok yapımda rol aldı.





