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Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

24.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok projeyle uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Selin Şekerci, en son 'Benden Ne Olur?' sinema filminde Masal rolünü canlandırmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şekerci, bikinili pozuyla nefes kesti.

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Selin Şekerci tatil molasından verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bikinili poz veren oyuncu, düzgün fiziğiyle kendisine hayran bıraktı.

SELİN ŞEKERCİ'DEN BİKİNİLİ POZ

Oyunculuğa tiyatro ile adım atan 33 yaşındaki Selin Şekerci yıllar içerisinde ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı.

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Şekerci'nin her pozuna binlerce beğeni geliyor.

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

Tatil molasından poz veren Şekerci, bikinili pozuyla yaklaşık 62 bin beğeni aldı.

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

Şekerci'ye, "Bu ne seksilik?", "Ateş ediyorsun" gibi yorumlar geldi.

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

Selin Şekerci Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Leyla ile Mecnun, Kaçak Gelinler, Siyah Beyaz Aşk, Çatı Katı Aşk gibi birçok yapımda rol aldı.

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

Selin Şekerci bikinili pozuyla nefes kesti!

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bikini Selin Şekerci
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