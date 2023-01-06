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Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

06.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melekler Korusun dizisinden sonra şöhretin kapılarını aralayan ünlü oyuncu Selin Şekerci, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Selin Şekerci, Mecburi İstikamet filminin galasında giydiği cesur elbisesiyle beğeni topladı.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Güzel oyuncu Selin Şekerci, dün akşam kadrosunda yer aldığı Mecburi İstikamet filminin galasındaydı. Transparan bir elbise tercih eden yıldız, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Ünlü oyuncu bel kısmını siyah bir tülle örttü.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Elbisenin üst tarafında köşeli bir dekolte tercih eden yıldız, göğüslerinin arasındaki dövmeyi sergiledi.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Selin Şekerci'nin iddialı stilini Hazal Kaya, Kubilay Aka, Rojda Demirer, Gonca Vuslateri ve Tanem Sivar gibi isimler övmeye doyamadı.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Selin Şekerci, Mecburi İstikamet filmindeki ekip arkadaşlarına ''Sizi aşırı şeviyorum! İyi ki hayatımdasınız'' sözleriyle seslendi.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Selin Şekerci, yakın zaman önce kendisinden 11 yaş büyük meslektaşı İbrahim Selim ile aşk yaşamıştı.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Güzel oyuncu, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ''Güzel bir çifttik ama olmadı. Birbirimize zaman ayıramadık'' demişti.

Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

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