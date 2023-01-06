Selin Şekerci cesur dekoltesiyle galaya damga vurdu! Transparan detay

Güzel oyuncu Selin Şekerci, dün akşam kadrosunda yer aldığı Mecburi İstikamet filminin galasındaydı. Transparan bir elbise tercih eden yıldız, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu bel kısmını siyah bir tülle örttü.

Elbisenin üst tarafında köşeli bir dekolte tercih eden yıldız, göğüslerinin arasındaki dövmeyi sergiledi.

Selin Şekerci'nin iddialı stilini Hazal Kaya, Kubilay Aka, Rojda Demirer, Gonca Vuslateri ve Tanem Sivar gibi isimler övmeye doyamadı.

Selin Şekerci, Mecburi İstikamet filmindeki ekip arkadaşlarına ''Sizi aşırı şeviyorum! İyi ki hayatımdasınız'' sözleriyle seslendi.

Selin Şekerci, yakın zaman önce kendisinden 11 yaş büyük meslektaşı İbrahim Selim ile aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncu, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ''Güzel bir çifttik ama olmadı. Birbirimize zaman ayıramadık'' demişti.



