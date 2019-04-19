Sema Aydemir Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasının en başarılı kadın yarışmacılardan biri olan ve son 3 arasına kalan Sema Aydemir, Beşiktaş ile anlaştığını TV8'de yayınlanan bir programda açıkladı.

Son günlerde Beşiktaş formasıyla fotoğraflarını paylaşan Sema Aydemir, BJK atletizm takımı adına yarışacak.

TV8'de Survivor 2019'da yarışmasında yorumculukta yapan ve mücadeleci, hırslı yapısı ile dikkat çeken Sema Aydemir artık siyah-beyazlı forma için ter dökecek.

