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Sema Aydemir Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 19.04.2019 20:05 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve yarışmanın en başarılı kadın yarışmacılarından olan Sema Aydemir, Beşiktaş'la anlaştığını açıkladı. Sema Aydemir, Beşiktaş'ın atletizm takımında forma giyecek.

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasının en başarılı kadın yarışmacılardan biri olan ve son 3 arasına kalan Sema Aydemir, Beşiktaş ile anlaştığını TV8'de yayınlanan bir programda açıkladı.

Son günlerde Beşiktaş formasıyla fotoğraflarını paylaşan Sema Aydemir, BJK atletizm takımı adına yarışacak.

TV8'de Survivor 2019'da yarışmasında yorumculukta yapan ve mücadeleci, hırslı yapısı ile dikkat çeken Sema Aydemir artık siyah-beyazlı forma için ter dökecek.

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Anahtar Kelimeler:
sema aydemir survivor Beşiktaş

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