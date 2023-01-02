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Sembol eş anlamlısı nedir? Sembol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime haznesi olarak çok geniştir. Yazarak ve konuşarak anlattıklarımızı farklı kelimeler ile ifade etmemiz mümkündür. Yazımı ve okunuşu farklı olan ama anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Türkçede genel olarak birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri kullanarak tekrara düşmeyi önleyebilir ve anlatım bozukluklarını engelleyebiliriz. Sembol sözcüğü de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, sembol kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sembol eş anlamlısı nedir? Sembol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihte toplumlar farklı toplumlarla iletişim kurarak çeşitli açılardan kendilerini geliştirip etkileşimde bulunurlar. Farklı kültürlerden yapılan alıntılar o toplumun farklı açılardan zenginleşmesini sağlar. Toplumlar arasında meydana gelen bu etkileşimler dil, din ya da kültürel açılardan olabilir. Dil yönünden oluşan bu etkileşimler kelime alıntılanmasını ya da ödünçlenmesini sağlar. Toplumlarda farklı dillerden geçen kelimelerin bulunma sebebi de budur. Türkçe de farklı kökenli kelimeler yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Dilimizde Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de bulunmaktadır. Sembol sözcüğü dilimize Fransızcadan yerleşen bir sözcüktür. Günlük konuşma dili içerisinde sıklıkla yer verilen kelimelerden olan sembol sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre "simge" anlamına gelir.

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Sembol kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sembol sözcüğü dilimize Fransızcadan gelmiş bir sözcüktür. Günlük yazılı ve sözlü anlatımlarımızda yaygın bir şekilde kullanılan sembol sözcüğü simge anlamına gelmektedir. Sembol sözcüğü yaygın kullanımı nedeniyle cümle içinde tekrar edilebilir. Bu tekrarı engelleyebilmek için sembol kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri cümle içinde sembol yerine kullanabiliriz. Sembolün eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Bayrak
  • Simge

Sembol sözcüğünü birden fazla kullandığımız cümlelerde aynı kelimeyi birden fazla defa kullanmak yerine sembol eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

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Sembolün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sembol sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullandığımız bir kelimedir. Sembol kelimesi ve sembol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler oluşturmamız mümkündür. Sembol sözcüğünün eş anlamlıları ile kurulacak örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • O kadar uzun zamandır sıkıntılı bir hâldeydi ki arkadaş ortamında sıkıntının simgesi hâline gelmişti.
  • Öğretmenimiz tahtaya çizdiği simgelerin ifade ettiği sayıları bulmamızı istemişti.
  • Fizik dersinde çok fazla bilinmeyen simge var, bunların hepsini nasıl ezberleyeceğiz bilmiyorum.
  • Ataerkil sisteme meydan okuyan bir bayrak gibiydi, herkesin de peşinden gelmesini istiyordu.
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