Semih Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Yeteneğini kendi ifadesi ile ‘konuşmak’ olarak adlandıran Semih Öztürk, Survivor’da bu yönünü konuşturunca dışlanmıştı. Semih Öztürk Ütopya yarışmasından bir taraftar kitlesi edinen ve buna güvenen Semih Öztürk, yine o yarışmadan sevgilisi olan Kurretülayn Matur da Öztürk için oy verme çağrısı yaparak elenmemesi adına kampanya yürütmüştü. Semih Öztürk Survivor’dan önce TV8 kanalında yayınlanan Ütopya yarışmasında yer almıştı.

Yeteneğini, ‘Konuşmak’ olarak niteleyen Semih Öztürk , bu yönüyle yarışmadaki arkadaşları tarafından dışlanmıştı. Hatta Survivor’da gönüllüler takımında tartışmalar çıkınca Semih Öztürk de ünlüler takımına alınmıştı. Semih Öztürk, daha sonra TV8 kanalında yorumculuk yapmaya başladı.

ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI

Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken sözlere imza attı. Öztürk, 'Bu sene neden kadın şampiyon çıkmasın?' derken, Ayşe'nin bu isim olabileceğini ifade etti.

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yapmıştı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlatmış ve dikkat çekmişti.

Survivor Aycan'ın açıklamasından sonra Semih Öztürk de merak edilenleri anlattı.

"Survivor yasakları ve bilinmeyen gerçekleri" başlığıyla bir çekim yapan Öztürk en sık gelen sorulara yanıt verdi.

Semih Öztürk içi çamaşırı olup olmadığına "Bende yoktu ama bilmiyorum bu çok özel bir soru kontrol etmedim. Onlarda da yok diye düşünüyorum. Bende yoktu ama belki isteyene vermiş olabilirler" yanıtını verdi.

Öztürk ayrıca sorulan "Adada şap var mı" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Şap yok arkadaşlar şap nasıl bilmiyorum görmedim de acaba maya gibi bir şey mi? Zaten bu tercihen kullanılan bir şey olmadığı için benim görmem imkansız. Bir şeyin içine katılması gerekiyor. Survivor'da böyle bir şey yok. Bu daha çok askerlik anılarında anılan bir durum."