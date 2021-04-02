Semih Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Yeteneğini, ‘Konuşmak’ olarak niteleyen Semih Öztürk, bu yönüyle yarışmadaki arkadaşları tarafından dışlanmıştı. Hatta Survivor’da gönüllüler takımında tartışmalar çıkınca Semih Öztürk de ünlüler takımına alınmıştı. Semih Öztürk, daha sonra TV8 kanalında yorumculuk yapmaya başladı.
SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?
Aslen Bursalı olan Semih Öztürk, İstanbul’da yaşıyor. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi sinema ve Televizyon Bölümü’nde bitiren Semih Öztürk, sonrasında öğrenimini yurtdışında Güney Fransa’da sürdürdü.
Paul Valery Üniversitesinde tiyatro okuyan Semih Öztürk, 1996’da doğdu. Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Semih Öztürk, Survivor Panorama’da sunuculuk yapıyor.
Yeteneğini kendi ifadesi ile ‘konuşmak’ olarak adlandıran Semih Öztürk, Survivor’da bu yönünü konuşturunca dışlanmıştı. Semih Öztürk Ütopya yarışmasından bir taraftar kitlesi edinen ve buna güvenen Semih Öztürk, yine o yarışmadan sevgilisi olan Kurretülayn Matur da Öztürk için oy verme çağrısı yaparak elenmemesi adına kampanya yürütmüştü. Semih Öztürk Survivor’dan önce TV8 kanalında yayınlanan Ütopya yarışmasında yer almıştı.
ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLAMIŞTI
Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken sözlere imza attı. Öztürk, 'Bu sene neden kadın şampiyon çıkmasın?' derken, Ayşe'nin bu isim olabileceğini ifade etti.
Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yapmıştı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlatmış ve dikkat çekmişti.
Survivor Aycan'ın açıklamasından sonra Semih Öztürk de merak edilenleri anlattı.
"Survivor yasakları ve bilinmeyen gerçekleri" başlığıyla bir çekim yapan Öztürk en sık gelen sorulara yanıt verdi.
Semih Öztürk içi çamaşırı olup olmadığına "Bende yoktu ama bilmiyorum bu çok özel bir soru kontrol etmedim. Onlarda da yok diye düşünüyorum. Bende yoktu ama belki isteyene vermiş olabilirler" yanıtını verdi.
Öztürk ayrıca sorulan "Adada şap var mı" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Şap yok arkadaşlar şap nasıl bilmiyorum görmedim de acaba maya gibi bir şey mi? Zaten bu tercihen kullanılan bir şey olmadığı için benim görmem imkansız. Bir şeyin içine katılması gerekiyor. Survivor'da böyle bir şey yok. Bu daha çok askerlik anılarında anılan bir durum."
POYRAZ ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ…
TV8'de yayınlanan Survivior 2021'de gündem Poyraz... Survivor Ekstra'nın konuğu olan Semih Öztürk, Poyraz'ın yarışmada yaptığı ve kimsenin bilmediği o hamleyi açıkladı. Semih Öztürk ayrıca Poyraz'a övgüler de yağdırdı.
Survivor 2021 yarışması seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmaların, tartışmaların, diskalifiyelerin çokça konuşulduğu oyunlarla nefes kesen yarışmada şu sıralar en çok konuşulan ve merak edilen kişi Poyraz.
Survivor Ekstra'da Poyraz konuşu işlendi. Konuk olan Semih Öztürk ise Poyraz'ın yarışmadaki kimsenin bilmediği o hamlesini ilk kez açıkladı.
Semih Öztürk Survivor Poyraz ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.
"Poyraz'la ben acil satranç oynamak istiyorum. Çok da iyi bir satranç oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Öyle bir hamle yaptı ki, Poyraz'la arkadaş da olmak istiyorum. yani onu arkadaşlığından da çok şey öğrenebilirim.
O da benden çok şey öğrenir. Onunla rakip de olmak isterim
Ama Poyraz’ın yarışırken sınırlarını merak ediyorum. Nereye kadar gidiyor. Olası bir durumda etik anlayışını, adalet mekanizmasını bir kenara bırakacak mı? Eğer onu yaparsa benim gözümden komple düşer bak.
Poyraz'ın ekibinde Reşat ve Hanzade ikilisi onun ayrılmaz bir parçası gibi diyebiliriz. Hanzade ve Reşat’ın farklı bir önemi var onun için.
Takımında, grubundaki en zayıf, şu an eleştiriye açık profil Hanzade. Zayıf profil derken yarışma performans olarak diyorum. Karşısındaki blok tarafından hep buradan vuruluyor.
Aleyna Çalışkan da iki gündür ne söylüyor. "Beni eleştirip duruyorsunuz. Hanzade'yi koruyorsunuz. Arkadaşınıza arka çıkıyorsunuz" diyor kızın isyanı bu.
"Öyle bir hamle yaptı ki..."
Poyraz SMS birinciliğini kaybedince öyle bir hamle yaptı ki... Bakın arkadaşlar Hanzade'ye kaptanlık verdi. Dedi ki, tamam performansı düşük olabilir. Fakat karşısındaki kadın blogunu karıştırmak adına, germek adına kadınsal da birtakım kıskançlıkları devreye sokmak adına Hanzadeye bir takım statü yükledi ve onlarla karşı karşıya getirdi.
Burda Hanzade’ye bu statüyü, bu titri vererek onu bir konuma getirdi. Kadınlarla karşı karşıya getirdi. Poyraz'ın amacı burada ne? Hanzade şu an zaten Hedef. Hedef ama en azından şöyle yaptı. O hedefi yalnız bıraktı.
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