Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan küfürlü gözdağı! "Evli adamlara resimlerini gönderenler..."

Açıklamaları ve pozlarıyla zaman zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, bu defa sosyal medya hesabından verdiği gözdağı ile dikkat çekti.



Twitter hesabından, "Evli adamlara resimlerini gönderen, sağda solda buluşan spikerinden influencer’ına, bütün kaşarları ifşa edeceğim. Görsel ve mesajları ile birlikte. İnsanların yuvası ile oynamak neymiş, insanların özel hayatını öğrenmek için fake hesaplar açmak neymiş herkese göstereceğim." mesajıyla gündem oldu.

Matur'un paylaşımı, akıllara Semih Öztürk'e kadınlardan mesajların geldiği yönünde yorumlandı.

Eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur son zamanlarda Instagram'da bir hayli popüler. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi! 927 bin takipçili Instagram hesabınından takipçileri için aktif olarak paylaşım yapıyor.



Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi! Matur'un tiyatro ve ekran önü dizi, film tecrübesi de bulunuyor.



