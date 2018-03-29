Sen Anlat Karadeniz 10. son bölümü izle: Tahir, Vedat'ı öldürecek mi? (Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı çıktı!)

Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölümü ile izleyenleri atv ekranına kilitledi. Yayınlandığı günden itibaren Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı başaran Sen Anlat Karadeniz'de çocuğuyla ile birlikte zorla satıldığı ve esir tutulduğu kocasında kaçan Nefes ile ona sahip çıkan, koruyan Tahir'in hikayesi gözler önüne getiriliyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat'ın yeni planı işlemeye başlıyor. Nefes'in yanına yerleşen Berrak, anbean Vedat'a bilgileri yetiştirmektedir. Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmak için arabanın önüne atladığı sahne izleyenleri soluklarını kesti. Yiğit'in okula kaydedilmesinden sonra eve birlikte giden Nefes ile Tahir'i kötü bir haber beklemektedir. Vedat, Yiğit'i almak, Nefes'in canını yakmak için velayet davası açtı. Nefes'i zorla sakinleştiren Tahir, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat'ı bir ipe astığı ve kafasına sihal dayadığı sahneler izleyenleri meraklandırdı. Tahir, Vedat'ı öldürecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanında Tahir, Nefes'e velayet davası açan Vedat'ı yakalıyor ve bir iple ayaklarından asarak ters bir şekilde sallandırıyor. Ondan şehadet getirmesini isteyen Tahir, Vedat'ın kafasına silahı dayıyor. Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Yoksa davadan vazgeçirmek için korkutmaya mı çalışıyor?





SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Sen Anlat Karadeniz son bölümü izle

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır.

Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.