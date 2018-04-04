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Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü izle: Tahir hapise, Nefes hastaneye! (atv canlı yayın)

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Atv'de saat 20.00'da başlayacak Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir ile Nefes arasına kelepçeler giriyor. Berrak'ın verdiği ilaçlar ile hayaller gören Nefes zor durumda. Böylece Vedat, Nefes'in şiddet iddialarını çürütmek istiyor. Peki mahkeme Yiğit'i Vedat'a verecek mi? Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Heyecan dolu Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları, özeti ve online izleme bağlantısı haberimizde.

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü izle: Tahir hapise, Nefes hastaneye! (atv canlı yayın)

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm öncesi hayranları nefeslerini tuttular. Atv'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes, Berrak'ın verdiği ilaçlar nedeniyle sürekli hayaller görmeye başlamış, bu da Vedat'ın mahkemede kendisini savunmasını artırmasına sebep olmaktadır. Berrak, bir ikilem içine düşer Nefes'in halini gördükçe. Fakat Vedat'tan da çekinmektedir. Diğer yandan Tahir, herkesle vedalaşarak Vedat'ı kaçırır. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Tahir, hapise mi düşecek? Mahkeme Yiğit'i kime verecek? İşte Sen Anlat Karadeniz'in heyecanla beklenen 11. yeni bölümü fragmanları, özeti ve online izleme linki..

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde; mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü (atv 4 Nisan Çarşamba 20.00)

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.

SEN ANLAT KARADENİZ 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır. Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanında Tahir, Nefes'e velayet davası açan Vedat'ı yakalıyor ve bir iple ayaklarından asarak ters bir şekilde sallandırıyor. Ondan şehadet getirmesini isteyen Tahir, Vedat'ın kafasına silahı dayıyor. Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Yoksa davadan vazgeçirmek için korkutmaya mı çalışıyor?



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