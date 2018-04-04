Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü izle: Tahir hapise, Nefes hastaneye! (atv canlı yayın)

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm öncesi hayranları nefeslerini tuttular. Atv'de çarşamba akşamları ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes, Berrak'ın verdiği ilaçlar nedeniyle sürekli hayaller görmeye başlamış, bu da Vedat'ın mahkemede kendisini savunmasını artırmasına sebep olmaktadır. Berrak, bir ikilem içine düşer Nefes'in halini gördükçe. Fakat Vedat'tan da çekinmektedir. Diğer yandan Tahir, herkesle vedalaşarak Vedat'ı kaçırır. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Tahir, hapise mi düşecek? Mahkeme Yiğit'i kime verecek? İşte Sen Anlat Karadeniz'in heyecanla beklenen 11. yeni bölümü fragmanları, özeti ve online izleme linki..

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde; mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü (atv 4 Nisan Çarşamba 20.00)