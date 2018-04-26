Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Tahir ve Nefes'in evlilik kararı ortalığı fena karıştırıyor. Nefes ve Tahir birbirine daha çok yaklaşırken, ne Vedat

ne de Tahir'in annesi peşlerini bırakmaz. Ancak aldıkları evlilik kararını Tahir ailesine açıklıyor ve en büyük tepkiyi annesinden alıyor. Ailede ortalık karışırken, Tahir ise bu evliliği ne pahasına olursa olsun yapmakta kararlı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in 15. bölümü 2 Mayıs Çarşamba akşamı ATV'de olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SenYiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

