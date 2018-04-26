MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 01:32 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 14. son bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Nefes ve Tahir evlenme kararı alıyor. Evlilik kararını Nefes'le el ele ailesine açıklayan Tahir, şok bir tepkiyle karşılaşıyor. Tahir'in annesi bu evliliğe razı gelmezken, 'Seçtiğin geline bak. Çocuklu dul kadını alıp başımızı yere mi eğeceksin' diyor. Diğer yandan bu evlilik haberini alan Vedat ise deliriyor.

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Tahir ve Nefes'in evlilik kararı ortalığı fena karıştırıyor. Nefes ve Tahir birbirine daha çok yaklaşırken, ne Vedat
ne de Tahir'in annesi peşlerini bırakmaz. Ancak aldıkları evlilik kararını Tahir ailesine açıklıyor ve en büyük tepkiyi annesinden alıyor. Ailede ortalık karışırken, Tahir ise bu evliliği ne pahasına olursa olsun yapmakta kararlı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in 15. bölümü 2 Mayıs Çarşamba akşamı ATV'de olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
SenYiğit'in geçici velayetini kazanan Vedat, yine şeytani bir planın peşine düşer ve oğlunu da alıp otelden ayrılır. Yiğit'in nerede olduğunu bilememek Nefes'i ve Tahir'i çılgına çevirir. Bir de gayrı ahlaki hayat iddiası yüzünden Nefes Tahir'i kendisinden uzak durmaya zorlayınca, güçlü takımın her bir üyesi ayrı ayrı yerlere savrulur ve ayrı ayrı yanarlar. Deli Tahir yine deliliğini yapar ve herkesin tekrar bir araya gelmesini sağlar. Ama bu delilik, Vedat'ın daha büyük bir planı devreye sokmasına neden olur. Nefes ve Tahir'in bu plana verdikleri karşılık, Vedat'ın asla tahmin edemeyeceği bir şeydir.

YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladıMelih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Mehmet Bir Cihan Fatihi yeni bölümü bu akşam var mı? Final mi yapıyor? (24 Nisan Kanal D yayın akışı)

Mehmet Bir Cihan Fatihi yeni bölümü bu akşam var mı? Final mi yapıyor? (24 Nisan Kanal D yayın akışı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.