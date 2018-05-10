Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı son bölümden sonra yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümü Vedat'ın hain planı ile sona erdi. Mahkemede karşı karşıya gelen iki taraf bütün kozlarını ortaya döker. Nefes ile Tahir'in Yiğit'in velayetini almak için evlendiklerine ikna etmeye çalışan Vedat, Tahir'e aşık olan Mercan'ı asarak intihar süsü verir. Amacı, Tahir'i perişan etmek, Mercan'ın babasının Tahir'e aleyhine çevirmektir. Gelen mesajla sarsılan Tahir ile birlikte yola çıkanlar Mercan'ı hayata döndürmek için uğraşırlar. Mercan öldü mü? Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü detayları haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından son bölümden sonra araştırılmaya başlandı. Vedat'ın Mercan'ı kaçırıp Tahir'in evi önünde asması ve intihar süsü vermesi, Tahir'e mesaj göndermesi bölüme damgasını vurdu. Mercan'ı bulanlar, onu hayata döndürmek için uğraştılar. bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı merak edildi. Fragman henüz çıkmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.