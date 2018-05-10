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Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2018 07:46 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Dün akşam atv'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izleyenleri şok eden sahne ile sona erdi. Bu sahne sonrasında Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat, Tahir ile Nefes'in evlenmesi ve Yiğit'in velayetini kaybetmesi sonrasında Mercan'ı kaçırır ve intihar etmiş gibi astı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü detayları haberimizde.

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı son bölümden sonra yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümü Vedat'ın hain planı ile sona erdi. Mahkemede karşı karşıya gelen iki taraf bütün kozlarını ortaya döker. Nefes ile Tahir'in Yiğit'in velayetini almak için evlendiklerine ikna etmeye çalışan Vedat, Tahir'e aşık olan Mercan'ı asarak intihar süsü verir. Amacı, Tahir'i perişan etmek, Mercan'ın babasının Tahir'e aleyhine çevirmektir. Gelen mesajla sarsılan Tahir ile birlikte yola çıkanlar Mercan'ı hayata döndürmek için uğraşırlar. Mercan öldü mü? Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü detayları haberimizde.

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SEN ANLAT KARADENİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından son bölümden sonra araştırılmaya başlandı. Vedat'ın Mercan'ı kaçırıp Tahir'in evi önünde asması ve intihar süsü vermesi, Tahir'e mesaj göndermesi bölüme damgasını vurdu. Mercan'ı bulanlar, onu hayata döndürmek için uğraştılar. bu sahne ile biten son bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı merak edildi. Fragman henüz çıkmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

SEN ANLAT KARADENİZ 16. SON BÖLÜMÜ

Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?


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