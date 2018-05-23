Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm izle: Vedat, Tahir ile Nefes'i vuracak mı? (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında. Hayranları tarafından heyecanla beklenen dizinin son bölümde Cemil, Tahir'i vurmuş ve yaralı halde iken onu bir kulübeye kapatmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir, buradan yaralı olarak kaçıyor fakat peşinde Vedat vardır. Bu kovalamacanın sonunda Tahir'in yaşadığını ve hastanede olduğunu öğrenen Vedat çıldırır. Sen Anlat Karadeniz 18 bölüm 2. fragmanında ise gözünü intikam hırsı bürüyen Vedat hastaneye gider ve Nefes ile Tahir'in yanyana uyudukları sırada onlara silahını doğrultur. Peki Vedat, Nefes ile Tahir'i vuracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları, özeti ve son bölümde yaşananlar...
Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?
Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm online izle (20.00 atv)
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Cemil'i sorguluyorlar fakat Tahir'in yerini söylememekte ısrar ediyor. Kulübeden kaçan Tahir'in peşinde ise Vedat vardır. Tahir'in zamanı daralıyor.
CEMİL, TAHİR'İ VURUR!
Cemil, Tahir'i vuruyor! #sustukaradeniz— atv (@atvcomtr) 16 Mayıs 2018
Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ İZLE
TAHİR, CEYLAN'I BULUR!
Nefes'in kızı Ceylan, Tahir'in yanında! #sustukaradeniz pic.twitter.com/mSVEGikdwJ— atv (@atvcomtr) 16 Mayıs 2018
Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?
TAHİR ÖLDÜ!
"Vurdum onu bir dağın başında!" #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/ox3A0So6CQ— atv (@atvcomtr) 17 Mayıs 2018
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