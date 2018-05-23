Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm izle: Vedat, Tahir ile Nefes'i vuracak mı? (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında. Hayranları tarafından heyecanla beklenen dizinin son bölümde Cemil, Tahir'i vurmuş ve yaralı halde iken onu bir kulübeye kapatmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir, buradan yaralı olarak kaçıyor fakat peşinde Vedat vardır. Bu kovalamacanın sonunda Tahir'in yaşadığını ve hastanede olduğunu öğrenen Vedat çıldırır. Sen Anlat Karadeniz 18 bölüm 2. fragmanında ise gözünü intikam hırsı bürüyen Vedat hastaneye gider ve Nefes ile Tahir'in yanyana uyudukları sırada onlara silahını doğrultur. Peki Vedat, Nefes ile Tahir'i vuracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları, özeti ve son bölümde yaşananlar...

SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?