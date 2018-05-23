MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm izle: Vedat, Tahir ile Nefes'i vuracak mı? (Son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 23.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü için geri sayım başladı. Çarşamba akşamları atv'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Son bölümde Cemil tarafından vurulan ve bir kulübeye kapatılan Tahir, yaralı olarak kaçmayı başarır. Tahir'in yaşadığını öğrenen Vedat, hastaneye onu öldürmeye gidiyor. Nefes ile Tahir'in yattığı odaya giren Vedat, silahını doğrultur ikiliye. Vedat tetiği çekecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm detaylar...

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm izle: Vedat, Tahir ile Nefes'i vuracak mı? (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında. Hayranları tarafından heyecanla beklenen dizinin son bölümde Cemil, Tahir'i vurmuş ve yaralı halde iken onu bir kulübeye kapatmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir, buradan yaralı olarak kaçıyor fakat peşinde Vedat vardır. Bu kovalamacanın sonunda Tahir'in yaşadığını ve hastanede olduğunu öğrenen Vedat çıldırır. Sen Anlat Karadeniz 18 bölüm 2. fragmanında ise gözünü intikam hırsı bürüyen Vedat hastaneye gider ve Nefes ile Tahir'in yanyana uyudukları sırada onlara silahını doğrultur. Peki Vedat, Nefes ile Tahir'i vuracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları, özeti ve son bölümde yaşananlar...

SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm online izle (20.00 atv)

SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Cemil'i sorguluyorlar fakat Tahir'in yerini söylememekte ısrar ediyor. Kulübeden kaçan Tahir'in peşinde ise Vedat vardır. Tahir'in zamanı daralıyor.

CEMİL, TAHİR'İ VURUR!

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ İZLE

TAHİR, CEYLAN'I BULUR!

Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?

TAHİR ÖLDÜ!


PARTNERKırmızı halının yıldızlarıKırmızı halının yıldızları
Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)
Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü Sen Anlat Karadeniz 18 bölümü atv

En Çok Okunan Haberler

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır

Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır

24 Haziran'da AK Parti milletvekili adayı olamayanlar hakkında çarpıcı iddia

24 Haziran'da AK Parti milletvekili adayı olamayanlar hakkında çarpıcı iddia

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 51. yeni bölüm fragmanı: Süreyya, Gözde - Faruk gerçeğini öğreniyor! (Son bölümde neler oldu?)

İstanbullu Gelin 51. yeni bölüm fragmanı: Süreyya, Gözde - Faruk gerçeğini öğreniyor! (Son bölümde neler oldu?)

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölüm izle: Serhan gerçeği öğrendi! (Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 30. son bölüm izle: Serhan gerçeği öğrendi! (Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölüm ilk sahnesi)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle: Kudret, Derya'yı kaçırdı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 104. son bölüm izle: Kudret, Derya'yı kaçırdı!

Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!

Yeni yaz dizisi Erkenci Kuş'un çekimleri başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.