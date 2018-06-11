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Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı (Sezon finali): Tahir ile Nefes, Rusya'ya kaçarken yakalanıyorlar!

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2018 08:48 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'de bu çarşamba sezon finali yapacak Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, Vedat'ın elinden Yiğit'i son anda almış fakat Mustafa cinayetten yakalanmıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat, Cemil'den Tahir'in kaçacağı zamanı ve yeri öğreniyor ve onları ihbar ediyor. Tahir ile Nefes, Yiğit ile birlikte Rusya'ya kaçarken yakalanıyorlar. İşte Sen Anlat Karadeniz fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı (Sezon finali): Tahir ile Nefes, Rusya'ya kaçarken yakalanıyorlar!

Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Çarşamba günü sezon finali yapacak olan Sen Anlat Karadeniz'in başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman yer alıyor. ilk bölümünden itibaren büyük ilgi gören Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Tahir, Yiğit'i son anda Vedat'ın elinden almıştı. Fakat Vedat, öldürdüğü Necip'in cesedini Mustafa'nın arabasına koyarak onun tutuklanmasını sağlamıştı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat, Nefes ile Tahir'in kaçma planını Cemil'den öğreniyor. Vedat'ın avukatı tarafından ihbar edilen Nefes, Tahir ile Rusya'ya kaçmayı kabul ediyor. Yiğit, Nefes ve Tahir, Rusya'ya kaçma üzere iken yolda yakalanıyorlar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Sezon finalinde Nefes hapise mi giriyor? İşte Sen Anlat Karadeniz sezon finali fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat’ın da Nefes’i ihbar etmesi an meselesidir. Geri dönüşü olmayan yola girilmiştir bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a vermiştir. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesidir artık. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalmıştır. Karadeniz'den gitmek…

Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düşmüştür. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıkarlar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildir.

Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındadır. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır? Tahir ve Nefes, Karadeniz'den sonsuza kadar kopacaklar mıdır?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
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