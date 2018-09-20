Sen Anlat Karadeniz 22. son bölümü izle! Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 22. son bölümü ile dün akşam atv'de hayranlarına kavuştu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in 2. sezonu dün akşam başladı. Heyecanla izlenen son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümünde Tahir, bağlarında kurtulduktan sonra Vedat ile kapışıyor ve onu denizin derinliklerine itiyor. Tahir ile Nefes, Vedat'ın öldü sanarak evlerine dönüyorlar. Fakat Vedat, ayakları felçli olarak kurtulmuş ve abisi Fikret (Erdal Cindoruk)'in yardımları ile toparlanıp ayağa kalkıyor. İlk yaptığı iş ise Kalelilerden intikam almak. Bunun içinde gözüne Mustafa'nın hamile eşi Asiye'yi kestiyor. Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanında ise Nefes, Asiye ve ve Saniye Hanım'ı evde tek oldukları zaman ele geçiriyor. Saniye Hanım tüfeğini ateşliyor ama Vedat'ın Asiye'yi karnından bıçaklamasına engel olamıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneler haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur?

"Ben ölürken uyu sevduğum

Dünya bu kadar sensiz hiçim

Öyle bir sevdaluk bu öyle derin

Öyle bir sevdaluk bu öyle derin"

????

Sarıl Bana

Söz: Osman Sınav

Beste: Ender Gündüzlü

Yorum: Öykü Gürman & Resul Dindar

???? #ahbusevdaluk pic.twitter.com/WZoZBVQFQX — atv (@atvcomtr) 19 Eylül 2018

Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

EROL CİNDORUK, SEN ANLAT KARADENİZ'E KATILDI!

Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu. 2. sezonu dün akşam başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinde sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.

