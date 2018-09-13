Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz sonunda hayranlarına kavuşuyor. Sezon finalindeki şok sahne ile merak içinde bıraktıran Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda neler olacak? Yeni bölüm fragmanında Tahir, iplerinde kurtulmayı başarır ve Vedat'ı suya çekerek onunla boğuşuyor. Vedat, Karadeniz'in dibine doğru giderken Tahir dışarı çıkar. Nefes, Tahir ve Yiğit'le birlikte Vedat'tan kurtulduklarına sevinirler. Fakat son sahnede Vedat'ın kurtulduğu ve bacaklarının felç olduğu görülüyor. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı...
Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etmişti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya devam ediliyordu. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu 19 Eylül Çarşamba günü atv ekranlarında...
EROL CİNDORUK, SEN ANLAT KARADENİZ'E KATILDI!
Yakın zaman önce yeni sezon çekimleri başlayan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu. Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.
SEN ANLAT KARADENİZ'E DAMGA VURACAK YENİLİK!
Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
SEN ANLAT KARADENİZ 2. SEZON ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK!
ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti. Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek. Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.
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