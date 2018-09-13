Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz sonunda hayranlarına kavuşuyor. Sezon finalindeki şok sahne ile merak içinde bıraktıran Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda neler olacak? Yeni bölüm fragmanında Tahir, iplerinde kurtulmayı başarır ve Vedat'ı suya çekerek onunla boğuşuyor. Vedat, Karadeniz'in dibine doğru giderken Tahir dışarı çıkar. Nefes, Tahir ve Yiğit'le birlikte Vedat'tan kurtulduklarına sevinirler. Fakat son sahnede Vedat'ın kurtulduğu ve bacaklarının felç olduğu görülüyor. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etmişti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya devam ediliyordu. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu 19 Eylül Çarşamba günü atv ekranlarında...