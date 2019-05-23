Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne! Yorum yağdı

Sen Anlat Karadeniz 52. bölümü dün akşam ATV'de yayınlandı. Nefes şiddet gördüğü günleri geride bıraktığına inandıktan sonra radyo programı yapmaya başlıyor. Dizinin hayranları, uzun bir aradan sonra nefes'in hayatı anlatan bir sahnesinin olmasına çok sevindiklerini belirterek sosyal medyada yorum yağdırdı.

NEFES'İN SAHNESİ DAMGA VURDU

Yayınladığı ilk bölümden itibaren eşinden şiddet gören Nefes'in hayat hikayesini anlatan diziye son bölümlerinde yeni oyuncular eklendi. Dizinin Nefes'in hikayesini bırakarak yeni oyuncuların hayatlarını anlatması ise izleyicileri isyan ettirmişti. Dizinin 52'inci bölümünde Nefes'in olduğu sahneyi gören izleyiciler, sosyal medyadan yorum yağdırdı.

İZLEYİCİLER RAHAT NEFES ALDI

ATV'nin Twitter hesabından Nefes'in radyo programında olduğu sahne "Dün gece herkes bu sahneyi konuştu" notuyla paylaşıldı. Paylaşılan videoyu gören kullanıcılar ise 'Asıl konunun bu olduğu için konuşmuş olabilir miyiz acaba?', 'Çünkü asıl konu buydu. Bu nefesin hikayesi ya hani', 'Bölümde izlenmeye değer tek sahne' gibi yorumlar yaptı.



