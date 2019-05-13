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Sen Anlat Karadeniz hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm neden yok?

DİZİ HABERLERİ  | 13.05.2019 03:03 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta 52. yeni bölümü ekrana gelmeyecek. 15 Mayıs Çarşamba akşamı ise ATV'nin yayın akışında değişiklik olacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 52. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Yapımcılığını Sinegraf’ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın paylaştığı yapımın 52. yeni bölümü maç yayını nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. ATV'de 15 Mayıs Çarşamba akşamı canlı yayınlanacak olan Akhisar-Galatasaray Ziraat Kupası final maçı ekrana gelecek.

Sen Anlat Karadeniz ise yeni bölümüyle 22 Mayıs Çarşamba 20.30’da ATV’de olacak.

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