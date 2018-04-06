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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si evlilik yolunda

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman reklamcı Fatih İçmeler'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Gürman ile Fatih İçmeler aşkı hız kesmeden devam ediyor...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si evlilik yolunda

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle çok konuşulan Öykü Gürman özel hayatında mutluluğu yakaladı.

Öykü Gürman, ilk evliliğini Yavuz Bingöl ile yapmış ancak çift 1 yıl dolmadan boşanmıştı.

Gürman, yaklaşık 8 aydır reklamcı Fatih İçmeler ile birlikte. İkili buldukları her fırsatı birlikte geçiriyor.

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Fatih İçmeler, sevgilisini sık sık Trabzon'daki sette ziyaret ediyor.

Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftten Fatih İçmeler, dün sevgilisiyle uçakta çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İçmeler, fotoğrafın altına "Sabret... Şükret... Sev..." notunu düştü.

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Sen Anlat Karadeniz Öykü Gürman fatih içmeler

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