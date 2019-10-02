Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si transparan tulumuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan şarkıcı Öykü Gürman, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Gürman'ın derin göğüs dekolteli mini elbisesi ve transparan tulumu takipçilerini şaşırttı.

"Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla tanınan ve dizideki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Öykü Gürman, oyunculuğun yanı sıra konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun saatler süren dizi çekimlerinden ayırdığı zamanlarda konser veren Gürman, giydiği kostümlerle de dikkat çekiyor.

Önceki akşam bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, giydiği mini elbisesi ve tulumuyla dikkat çekti. Sahne aldığı bir mekandan poz paylaşan Öykü Gürman'ın transparan tulumuna ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Dizide muhafazakar bir Karadeniz kadınını oynayan Öykü Gürman'ın gerçek hayattaki hali takipçilerinden tam not aldı. Sahnede seksi ve dekolteli kıyafetler tercih eden Öykü Gürman'ı görenler "Oy Asiye'ye bak sen" demekten kendini alamadı.



