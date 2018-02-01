Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Mehmet Ali Nuroğlu'na sosyal medyadan tehdit mesajı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ilk bölümleriyle adından sıkça söz ettirdi. Dizideki şiddet sahneleri herkesi ayağa kaldırdı.

"G.TÜNE TEKMEYİ BASARIM"

Rolü gereği eşini dövmesi istenen oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'na izleyiciler sosyal medyadan demediklerini bırakmadı. Nuroğlu, kendisine gelen mesajı Instagram'dan paylaştı.

İzleyicilerden birinin, "O kadına bir daha vurursan g.tüne tekmeyi basarım. Y.vşak" yazdığı görüldü.

İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun o paylaşımı:

YAPIMCI SUSKUNLIĞUNU BOZDU!

Dizinin yapımcısı Osman Sınav, Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu'na verdiği röportajda kendini şöyle savundu:

"Şiddet sert bir şeydir. Onu hafifletmek, mazur göstermektir. Yapanlar, önce kendilerine iki tokat atsınlar. Ölenler (kadın cinayetleri) varken, neyi hafifletebiliriz? Bilakis kadına şiddeti gözler önüne seriyoruz."