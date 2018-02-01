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Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Mehmet Ali Nuroğlu'na sosyal medyadan tehdit mesajı

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 22:02 | Son Güncelleme

Tecavüz ve şiddet sahneleriyle eleştirilen Sen Anlat Karadeniz'de rol icabı eşini döven başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu'na sosyal medyadan tehdit mesajları yağıyor.

Sen Anlat Karadeniz'in kötü adamı Mehmet Ali Nuroğlu'na sosyal medyadan tehdit mesajı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ilk bölümleriyle adından sıkça söz ettirdi. Dizideki şiddet sahneleri herkesi ayağa kaldırdı.

"G.TÜNE TEKMEYİ BASARIM"
Rolü gereği eşini dövmesi istenen oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'na izleyiciler sosyal medyadan demediklerini bırakmadı. Nuroğlu, kendisine gelen mesajı Instagram'dan paylaştı.

İzleyicilerden birinin, "O kadına bir daha vurursan g.tüne tekmeyi basarım. Y.vşak" yazdığı görüldü.
İşte Mehmet Ali Nuroğlu'nun o paylaşımı:

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YAPIMCI SUSKUNLIĞUNU BOZDU!
Dizinin yapımcısı Osman Sınav, Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu'na verdiği röportajda kendini şöyle savundu:

"Şiddet sert bir şeydir. Onu hafifletmek, mazur göstermektir. Yapanlar, önce kendilerine iki tokat atsınlar. Ölenler (kadın cinayetleri) varken, neyi hafifletebiliriz? Bilakis kadına şiddeti gözler önüne seriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz mehmet ali nuroğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bence bu dizideki siddet hic iyi degil asiri buyuk siddet var parmak kirmak falan ben hayatimda hic bir dizide filmde gormedim bunu gercekten kotu ornek bence iyimis gibi bide dizi yapiyorsunuz. hic begenmedim diziyi kesinlikle kaldirilmali
Harika bir dizi yüreğinize emeğinize sağlık insanların izlemeye bile tahammül edemedikleri şeyleri bu ülkede binlerce kadın yaşıyor ve çare yok.su ana kadar izlediğim en iyi dizi teşekkürler
Harika bir dizi emeğinize yüreğinize sağlık insanların izlemeye tahammül edemediği şeyleri bu ülkede binlerce kadın yaşıyor şiddeti acıyı duymamak görmemek kolayına geliyor herkesin bu dizi vicdanimiza dokundu o yüzden bu kadar tepki benim için şu ana kadarki en iyi dizi teşekkürler sen anlat Karadeniz umarım çok uzun süre devam edersiniz yolunuz açık olsun
kendi kendini tehdıt edıyodur.. Reklam kokan hareketler bunlar
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