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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'na büyük şok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Atv’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle son dönemde çok konuşulan İrem Helvacıoğlu’na, ilk filminin galasına gitmesine izin verilmediği ortaya çıktı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'na büyük şok!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu oynadığı filmin galasına gidemedi.

Cemal Hünal ile birlikte başrollerini paylaştığı Kızım ve Ben filminin galasına İrem Helvacıoğlu’nun katılmaması büyük dikkat çekti.

SEN ANLAT KARADENİZ'DEN ONAY ÇIKMADI

Dizinin tanıtımları için yapılan hiç bir organizasyonda Helvacıoğlu’nun olmaması şaşkınlık yaratırken bu durumun nedeninin Sen Anlat Karadeniz’in yapım şirketi ve Osman Sınav olduğu iddia edildi.

Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu ve Zülal Memişoğlu’nun başrollerini paylaştığı ve 6 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak olan Kızım ve Ben filminin galasında konuşan filmin yönetmeni Murat Gürvardar’ın yaşananları anlattığı röportaj, Star TV’nin Duymayan Kalmasın programında ekrana getirildi.

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İREM HELVACIOĞLU HİÇBİR LANSMANA GİDEMEDİ

Gürvardar, filmle ilgili hiç bir tanıtımda İrem Helvacıoğlu’nun yer almadığını belirterek “Bu film için çok emek sarfettik. Filmi Temmuz ayında çektik. 2,5 ay önce galanın tarihini Sen Anlat Karadeniz’e bildirdik. İrem, bugüne kadar hiç bir lansmana katılmadı. Galamızda olsun yeter dedik. Ancak gelemeyeceği haberini dün aldık ve çok üzüldük. Muhtemelen o da çok üzülmüştür. İlk filmi çünkü. Gala’ya gelemiyor ne yazık ki” dedi.

Murat Gürvardar, Helvacıoğlu’nun Sen Anlat Karadeniz’in çekimleri nedeniyle galaya katılamayacağı düşüncesine rağmen daha önce de dizinin çekildiği Trabzon’da filmin gösterimi için gittiklerinde de aynı olumsuz yanıtla karşılaştıklarını ifade etti.

Bizzat Osman Sınav ile görüştüğünü ve Gala’ya İrem Helvacıoğlu’nun katılmasını istediklerini belirten Murat Gürvardar, “Osman Hoca olamayacağını söyledi. Başrol kadın oyuncum olmadan filmimin tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Bir kopukluk oldu. İrem Keşke burada olsaydı, eminim o da çok isterdi ilk filminin galasında olmayı” açıklamasını yaptı.

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Sen Anlat Karadeniz nefes irem helvacıoğlu

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