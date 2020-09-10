Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan aşkı için dönüm noktası! Sen Çal Kapımı 9. son bölüm izle

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 9. bölümü 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 9. bölümünde, sözleşmenin bittiğinin farkına varan Serkan ve Eda'nın ilişkileriyle ilgili verdiği karar dikkat çekti.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar.



Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.



Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.



