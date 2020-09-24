MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan'dan aşk itirafı: Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız! Sen Çal Kapımı 11. son bölüm izle

Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan'dan aşk itirafı: Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız! Sen Çal Kapımı 11. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 01:33 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın 11. son bölümüyle ekrana geldi. Sen Çal Kapımı'nın 12. yeni bölüm fragmanında ise Serkan Eda'ya aşkını itiraf ediyor. Serkan'ın "Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız" sözlerine Eda ise "Duygularımız karşılıklı Serkan Bolat" yanıtını veriyor. İşte Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı.

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 11. bölümü 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sen Çal Kapmı son bölümde Eda ve Serkan arasındaki buzlar eridi ve ikili romantik anlar yaşadı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 30 Eylül Çarşamba ekrana gelecek olan 12. bölümünde ise Serkan ve Eda karşılıklı olarak aşklarını ilan ediyor.

Sen Çal Kapımı_11 (2)

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Sen Çal Kapımı_11 (1)

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir.

Sen Çal Kapımı_11 (4)

Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.

Sen Çal Kapımı_11 (3)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Beklenen haber: Prison Break 6. sezon geliyor!Beklenen haber: Prison Break 6. sezon geliyor!
Çok konuşulan diziden 3. sezon müjdesi! Çok konuşulan diziden 3. sezon müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
ABD'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması!
ABD'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimsesizler dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimsesizler konusu nedir, oyuncuları kimler?
Erdal Beşikçioğlu yeni diziyle geliyor!
Sadakatsiz dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi, konusu ve oyuncuları
Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Gençliğim Eyvah dizisi için final kararı! Gençliğim Eyvah ne zaman bitiyor?
Ekrana veda ediyor! İşte final tarihi
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı?
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Prison Break 6. sezon geliyor! Dominic Purcell açıkladı...
Beklenen haber: Prison Break 6. sezon geliyor!
Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla sosyal medyayı yıktı
Ezgi Mola sosyal medyayı yıktı geçti: 'Oscar ötesi oyunculuk'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.