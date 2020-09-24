Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan'dan aşk itirafı: Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız! Sen Çal Kapımı 11. son bölüm izle

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 11. bölümü 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sen Çal Kapmı son bölümde Eda ve Serkan arasındaki buzlar eridi ve ikili romantik anlar yaşadı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 30 Eylül Çarşamba ekrana gelecek olan 12. bölümünde ise Serkan ve Eda karşılıklı olarak aşklarını ilan ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir.

Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.



