Sen Çal Kapımı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda hamile mi? Serkan'ı sevindiren haber!

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 4 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Eda ile yeniden barışan Serkan beklemediği bir haberle şaşırıyor. Eda'nın hamile olduğu iddiası Serkan ve annesini sevindiriyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan’ın yakın ve ilgili davranışları, Eda’nın dikkatini çeker. Serkan’ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda’nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda’nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.



Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan’ın Eda’ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

